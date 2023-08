Joker sticht: Liverpool siegt in Unterzahl in Newcastle

Newcastle -Joker Darwin Núñez hat Jürgen Klopp und den FC Liverpool in Unterzahl zu einem glücklichen 2:1 (0:1) bei Newcastle United geschossen.

Erling Haaland hat beim 2:1 Auswärtssieg von Manchester City in Sheffield erneut getroffen. Mike Egerton/PA Wire/dpa

Der kurz zuvor eingewechselte Fußball-Nationalspieler aus Uruguay erzielte in der englischen Premier League am Sonntag in der 81. Minute erst den Ausgleichstreffer und in der dritten Minute der Nachspielzeit das überraschende Siegtor.

Newcastles Stürmer Anthony Gordon hatte zum 1:0 für die Gastgeber getroffen (25.). Drei Minuten später sah Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk nach einer Notbremse die Rote Karte. Newcastle verpasste in der Folgezeit mehrfach die Entscheidung, während das Klopp-Team kurz vor Schluss eiskalt zuschlug.

Haaland trifft und jubelt mit Fan

Superstar Erling Haaland wird derweil das 2:1 (0:0) von Meister Manchester City bei Aufsteiger Sheffield United nicht so schnell vergessen. Der Torjäger vergab einen Handelfmeter und zahlreiche Großchancen und wurde bei seinem 1:0 in der 63. Minute von einem City-Fan überrascht. Der Anhänger umarmte den überraschten Norweger von hinten und jubelte über den dritten Saisontreffer des früheren Dortmunders. Mit neun Punkten steht der Triple-Sieger wieder einmal an der Spitze der Premier League.

Mit Co-Trainer Juanma Lillo, der den am Rücken operierten Pep Guardiola auf der Bank von Man City ersetzte, benötigte der Champions-League-Sieger trotz großer Überlegenheit 63 Minuten zur Führung. Haaland überwand per Kopf den überragenden Sheffield-Torhüter Wes Foderingham. Der Stürmer hatte in der ersten Hälfte die beste Chance zum 1:0 verpasst, als er den Handelfmeter an den Innenpfosten schoss (37.). Mit der ersten Torchance glich Sheffield United durch Jayden Bogle zum 1:1 aus (85.). Rodri sorgte drei Minuten später doch noch für den hochverdienten Sieg der Cityzens.