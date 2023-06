Jonny in FIFA 23 Global Series Playoffs - DullenMIKE raus

London -Der 17-jährige Jonas „Jonny“ Wirth hat sich für die Playoffs der FIFA 23 Global Series qualifiziert. Der Spieler des SC Paderborn 07 ist damit der fünfte Deutsche im Teilnehmerfeld.

Jonny setzte damit seinen derzeit starken Lauf fort. Erst vor wenigen Tagen schaffte er den Sprung unter die Top Vier der Virtual Bundesliga. Seine Bilanz bei den europäischen Play-Ins der FGS: Sechs Siege und zwei Niederlagen im Schweizer Modus sowie starke Spiele in der K. o.-Runde. In der ersten Runde der Upper Bracket gewann er gegen das britische Szene-Urgestein Spencer „Gorilla“ Ealing (5:4). Damit schaffte Jonny schon früh in seiner Karriere den Sprung auf die große internationale Bühne.

Weniger glücklich über sein Abschneiden war Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen. Der VBL-Einzelmeister 2022 flog mit einem Sieg und drei Niederlagen im Schweizer Modus raus. Auf seinem Instagram-Kanal präsentierte er danach seinen zerstörten Playstation-Controller.

Bereits bei der VBL-Einzelmeisterschaft blieb er hinter seinen Erwartungen zurück und schied im Achtelfinale aus. „Danke trotzdem für den ganzen Support dieses Jahr, der Schmerz sitzt tief“, schrieb DullenMIKE weiter.