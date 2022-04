Berlin - Josi Neumann hat dem Vernehmen nach in den zurückliegenden Tagen zweimal sehr lange vor dem heimischen Computer gesessen. Per Livestream hat die Zwölfjährige aus Hessen die Aktionen des deutschen Tischtennis-Meisters TTC Berlin Eastside mit Argusaugen verfolgt. Von Nina Mittelham, die zweimal zur „Spielerin des Jahres“ gewählt worden war oder von Shan Xiaona kann sich eines der größten Talente des Landes viel abschauen. Das Besondere aber ist, dass Neumann ab der kommenden Spielzeit nicht mehr nur im Stream schauen muss, sondern hautnah mit den Spitzenspielerinnen aus Berlin in Berührung kommt und sogar deren Teamkameradin werden wird. Denn: Josi Neumann aus Karben – gut 18 Kilometer von Frankfurt/Main entfernt gelegen – hat ihren ersten Profivertrag beim TTC unterschrieben. Das ist ein Novum für ein Talent in ihrem Alter und sorgte für viel Aufmerksamkeit.

Josi Neumann spielt mit neun Jahren bereits in der Regionalliga

Die Rechtshänderin begann im Alter von vier Jahren mit dem Tischtennisspiel, agierte mit neun Jahren schon in der Regionalliga und war zuletzt in der dritten Liga für den TSV Langstadt II am Ball. Ihre Mutter Cornelia Neumann-Reckziegel schmetterte einst für den TSV. Mit elf Jahren startete Tochter Josi bei den Europameisterschaften der U15. TTC-Präsident Alexander Teichmann sagte: „Wir wollen den Versuch starten, Josi schnell in unsere Mannschaft zu integrieren. Wir haben die Hoffnung, dass sie in einigen Jahren zu einer Führungsspielerin bei uns reifen wird.“ Das Ausnahmetalent soll sich ohne großen Druck entwickeln. Einsätze in der Bundesliga sollen ihr aber zugesichert worden sein. Sie wäre dann die jüngste Spielerin in der Geschichte der deutschen Damen-Bundesliga.

Noch aus der Ferne aber musste Josi Neumann erfahren, wie ihr künftiger Klub den sechsten Triumph in der Champions League verfehlte. Zweimal unterlag das Team von Cheftrainerin Irina Palina dem polnischen Meister KTS Tarnobrzeg in den beiden Finalspielen mit 2:3. Der TTC hat das große Ziel, erneut das Triple aus Meisterschaft, nationalem Pokal und Champions League zu gewinnen, nicht erreicht. Nach dem Aus im Halbfinale des deutschen Pokalwettbewerbs im Januar bleibt als aktuelle Aufgabe der erneute Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Der TTC hat die Hauptrunde der Liga als Tabellenerster abgeschlossen und steht in den Halbfinals der Play-offs. Am Ostersonnabend und am Ostermontag (das zweite Spiel findet um 13 Uhr in der Halle am Anton-Saefkow-Platz statt) stehen die Duelle an. Der Gegner wird zwischen dem SV Böblingen und dem ESV Weil ermittelt.

Zuerst aber muss die bittere Niederlage in der Königsklasse gegen Tarnobrzeg verarbeitet werden. Das gilt vor allem für die langjährige Nummer eins Shan Xiaona. Die 39-jährige deutsche Nationalspielerin verlor ihre insgesamt vier Duelle in den beiden Endspielen. Vor allem die 1:3-Niederlage gegen die 43-jährige Yu Fu beim Rückspiel vor 350 Zuschauern in der ausverkauften Spielhalle im Freizeitforum Marzahn war äußerst dramatisch und brachte Tarnobrzeg den verdienten Gesamterfolg. Zuvor hatte die überragende Nina Mittelham, 25, ihre zwei Spiele gewonnen, was aber wegen der Niederlagen von Berlins Holländerin Britt Eerland, 28, und von Shan Xiaona nicht reichte.

TTC Eastside will die Mannschaft verjüngen

Äußerst unglücklich verließ Shan die Halle. Die Offensivspielerin hatte dem TTC in der Vergangenheit viele große Erfolge beschert. „Es war nicht ihr Finale und nicht ihr Anspruch, auch nicht unser Anspruch an sie“, sagte TTC-Präsident Alexander Teichmann.

Die zwölfjährige Josi Neumann wird nun auf den Titelgewinn des TTC hoffen, damit sie bald in einer Meistermannschaft spielen kann. Sie wird aber weiter bei ihren Eltern in Karben leben und die Eliteschule des Sports in Frankfurt/Main besuchen. TTC-Manager Andreas Hain kündigte an, dass das Team in der neuen Saison jünger werden soll. Britt Eerland wird Berlin verlassen und als erster Zugang neben Talent Neumann steht Elizabet Abraamian, eine 19-jährige Russin mit armenischen Wurzeln, fest. Josi Neumann aber wird den Altersschnitt noch einmal deutlich senken.