„Journalisten auf dem Vormarsch“: Rice verliert beim Darts Declan Rice kam bestens gelaunt an die Darts-Scheibe. Wie es bei Englands Fußball-Nationalmannschaft so Tradition ist, treten die Profis dort in regelmäßigen... dpa

Al-Wakra -Declan Rice kam bestens gelaunt an die Darts-Scheibe. Wie es bei Englands Fußball-Nationalmannschaft so Tradition ist, treten die Profis dort in regelmäßigen Abständen gegen Journalisten an.