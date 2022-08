Phil Collins ist eine Lichtgestalt und lebende Rock-Legende, sein jüngster Sohn Matthew zumindest bei transfermarkt.de noch ein ganz kleines Licht. Ganze 44 Einsatzminuten in der U19-Bundesliga Süd/Südwest beim FC Astoria Walldorf weisen die Statistiken für den 17-Jährigen aus. Das soll sich nun durch den Wechsel von Collins Junior in die Nordstaffel zum Nachwuchs von Hannover 96 ändern. Ein Dutzend Konzerte hat sein Senior in der niedersächsischen Landeshauptstadt gegeben, dabei auch 96-Boss Martin Kind kennengelernt und auch einmal das Leistungszentrum der Norddeutschen besichtigt.

Und so ist der zentrale Mittelfeldspieler nun für vorerst ein Jahr bei den Roten gelandet. Nicht wegen seines prominenten Vaters, sondern, „weil er uns bei der Sichtung ganz besonders aufgefallen ist“, wie Achim Sarstedt, neuer sportlicher Leiter der 96-Akademie, der Neuen Presse versicherte.

Matthew Collins startete auf der Reservebank in die Saison

Aber auch in seinem neuen Umfeld muss Matthew vorerst Geduld bewahren. Während der ersten beiden Punktspiele der neuen Saison schmorte er noch auf der Reservebank, doch der Glaube an seine Fähigkeiten ist bei den Verantwortlichen ungebrochen. Zwar müsse Matthew noch körperlich aufholen, „aber er kann ein guter Fußballer werden, er ist flink und fußballerisch gut“, meinte 96-Sportdirektor Marcus Mann.

Den Promi-Sohn, so ist an der Leine zu hören, lasse der Nachwuchsakteur nicht heraushängen. Seine einzige Extrawurst: Anders als seine Teamkollegen lebt er nicht im 96-Internat, sondern in einer eigenen Wohnung in Hannover. Und vielleicht macht der Collins-Filius bei den Norddeutschen tatsächlich seine ersten Schritte ins grelle Rampenlicht des Profifußballs. Wie das musikalisch geht, hat der große Phil Collins seinem Sprössling schon acht Jahre vor dessen Geburt aufgezeigt: Mit seinem Megahit „Dance Into The Light“.