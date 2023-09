Bundesliga Sportchef Rosen: „Julian Nagelsmann ist kein Angsthase, er ist ein Draufgänger“

Im Jahr 2013 war Alexander Rosen bei der TSG 1899 Hoffenheim noch der dienstjüngste Sportchef der Fußball-Bundesliga. Vielleicht war sein damals junges Alter auch der Grund, warum er und Mäzen Dietmar Hopp nur drei Jahre später in Julian Nagelsmann, damals gerade mal 28 Jahre alt, einem in der Bundesliga unerfahrenen Trainer zutrauten, die 2016 akut abstiegsgefährdete Mannschaft zu betreuen und zum Klassenerhalt zu führen. Mittlerweile ist Rosen der aktuell dienstälteste Sportchef und Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer. Vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) spricht er über Kommunikationsprobleme im deutschen Fußball, die künftig größer werdende Rolle des Fußballs und die Qualitäten von Julian Nagelsmann.

Erinnerungen an ein erstes Interview mit der Berliner Zeitung

Herr Rosen, vor zehneinhalb Jahren haben Sie Ihr erstes Interview als Sportdirektor der TSG Hoffenheim ausgerechnet der Berliner Zeitung gegeben. Erinnern Sie sich noch an den sonnigen Tag im April 2013?



Ich erinnere diesen Tag noch sehr gut. Wir haben oben auf der Terrasse gesessen. Ich war 33, jüngster Sportchef der Bundesliga, und war gerade in einer sehr komplizierten Situation ins kalte Wasser geworfen worden.

Abstiegskampf, Trainingsgruppe 2, schwierige Situation …



... aus der wir uns in der Relegation gegen Kaiserslautern gerettet haben, und nun spielen wir im 16. Jahr nacheinander in der Bundesliga.

Diesmal sitzen wir im Erdgeschoss in Sitzungszimmer Hoffenheim I. Gibt es die Terrasse mit direktem Blick aufs Spielfeld noch, auf dem seinerzeit der just verpflichtete Markus Gisdol das Training leitete?



Genau an derselben Stelle könnten wir nicht mehr sitzen. Denn aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl mussten wir die Kantine ausbauen, das ging zulasten eines Teils der Terrasse.

Seit dem Rückzug von Stefan Reuter vor einer Woche sind Sie der dienstälteste Sportchef in der Bundesliga. Vom dienstjüngsten zum erfahrensten Sportverantwortlichen binnen zehn Jahren. Ist seitdem in der Bundesliga einiges in die falsche Richtung gegangen?



Ich frage mich: Ist es überhaupt in eine Richtung gegangen? Mir wurde das bei der Gala zum 60-jährigen Jubiläum sehr bewusst: Die Bundesliga ist ein großartiger Mythos, den es zu bewahren und behutsam in die Zukunft zu führen gilt. Ich glaube, dass der Veränderungsdruck noch nie so groß war, wie derzeit. Die Möglichkeiten, durch die gravierenden Entwicklungen in den Medien rund um die Uhr weltweit auf Profifußball zugreifen zu können, sind nahezu unbegrenzt. Auch die gesellschaftspolitischen Herausforderungen, die viele Menschen in unserem Land nicht nur finanziell belasten, haben definitiv eine Wirkung auf den Sport.

Zur Person Alexander Rosen wurde im April 2013 vom Chef des Nachwuchsleistungszentrums bei der TSG Hoffenheim zum Direktor Profifußball befördert. Inzwischen ist der 44-jährige Ex-Profi von Eintracht Frankfurt in die Geschäftsführung des Fußball-Bundesligisten aufgerückt. Rosen wohnt mit Frau und den beiden Söhnen (11 und 7) in Zuzenhausen, nur einen Abschlag weit vom Trainingszentrum entfernt.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?



Ohne uns zu wichtig zu nehmen: Der Fußball kann künftig eine noch größere Bedeutung bekommen. Er kann ablenken, Freude und Halt in einer herausfordernden Zeit geben für ein Land, in dem gerade nichts leicht und sachte dahinläuft und wir von uns sagen könnten, dass wir im Herzen von Europa die stärkste Nation wären.

Die gesellschaftlichen Fliehkräfte sind wahrscheinlich so stark, wie sie noch nie waren. Hat der Fußball die Kraft, zum Beispiel mit der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land, wieder zu mehr Miteinander zu kommen, wie das 2006 der Fall war?



Er hat diese Kraft, ganz unabhängig von der EM. Im Fußball können auch Menschen, die völlig unterschiedlicher Meinung in manchen Grundsatzfragen sind, zusammenkommen und gemeinsam Begeisterung entwickeln. Und so die Fliehkräfte, die ich auch wahrnehme, ein wenig bändigen.

Die Fliehkräfte spürt man nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Fußball. Es wird viel gestritten.



Da gebe ich Ihnen Recht. Es gibt zu wenig Miteinander. Es wird zu selten und wenn, dann nicht konstruktiv kommuniziert.

Aktueller Fall: Der DFB holt den im Ligabetrieb nicht unbedingt meistgeliebten Andreas Rettig als Sport-Geschäftsführer, umgehend treten Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff aus der Taskforce zurück. Wie werten Sie das?



Ich wundere mich, weshalb Rummenigge und Mintzlaff auf dem Weg zur Personalie Rettig nicht einfach mitgenommen worden sind. Das wäre so schwer nicht gewesen. Beim DFB läuft seit Jahren in der Kommunikation manches in eine falsche Richtung. Dies ist nur ein weiteres Beispiel.

Präsident Neuendorf argumentiert, die Taskforce sei kein Entscheidungsgremium, sondern nur beratender Natur.



Es wurden doch eigens einige der renommiertesten Persönlichkeiten zusammengeholt, um den DFB zu beraten. Warum wird dieses Gremium bei der nach dem Bundestrainer zweitwichtigsten Personalentscheidung nicht eingebunden, noch nicht einmal informiert? Dann kann man es auch gleich ganz sein lassen. Und worüber wird jetzt diskutiert? Über den Stress zwischen DFB und ehemaligen Taskforce-Mitgliedern! Statt über Inhalte.

Was würden Sie gerne wissen?



Zum Beispiel, welches Anforderungsprofil ein Geschäftsführer Sport im DFB überhaupt zu erfüllen hat? Wir als Bundesligist sind an keiner Stelle mitgenommen worden, sondern mussten uns die Informationen teilweise aus den Medien zusammensuchen.

Rettig sagte bei seiner Vorstellung, er sei gewillt, auf alle zuzugehen, erst recht auf diejenigen, die ihm skeptisch gegenüberstünden.



Diese Aussage bewerte ich als ausgesprochen positiv. Das ist der richtige Geist. Wir haben mit der Heim-EM eine große Chance vor der Brust, für ein Miteinander zu sorgen, uns als würdiger Gastgeber zu präsentieren, die Wirtschaft anzukurbeln und eine Aufbruchstimmung anzustoßen. Das schaffen wir nicht, wenn wir ständig gegeneinander arbeiten. Wir benötigen mehr Räume, in denen wir uns austauschen und darauf verständigen, gemeinsam in eine Richtung zu gehen.

Als inzwischen erfahrenster Sportverantwortlicher hat man von Ihnen allerdings bisher nicht viel gehört, wenn es um übergreifende Themen ging. Warum eigentlich nicht?



Das erkenne ich selbstkritisch an. Da muss ich mich und da müssen wir von der TSG Hoffenheim uns mehr einbringen. Denn auch wenn wir vielleicht nicht das beliebteste Kind der Bundesliga sind, so dürfen wir unter anderem behaupten: Kein anderer Klub hat so viele Spieler, Trainer und Experten ausgebildet, die inzwischen in nationalen und internationalen Top-Ligen sowie in Verbänden arbeiten. Wir haben hier auf einigen Feldern eine hohe Expertise, die anerkannt wird ...

… aber derjenige, der sich das ja durchaus mit auf seine Fahne schreiben darf, ist in Fußball-Deutschland eher unauffällig geblieben – im Gegensatz etwa zu Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt, der ein großes Netzwerk gesponnen hat.



Ich bin ja zum Glück noch recht jung (lacht). Aber ja, wir können, ohne arrogant zu sein, selbstbewusster auftreten. Wir haben etwas vorzuzeigen und zu sagen. Wir müssen raus und mitgestalten.

Können Sie ein Beispiel nennen?



Ich arbeite gerade am Vorwort zur dritten Auflage des Buches „TSG-Kinderfußball“. Da beschreiben wir Ansätze, die wir schon vor zehn Jahren umgesetzt haben, um die Ballkontaktzeiten zu erhöhen …

… und die jetzt erst sehr streitig im DFB und in der Öffentlichkeit diskutiert werden!



Ganz genau. Über die Empörung können wir hier am Standort nur schmunzeln. Ich finde es bedauerlich, wenn darüber ohne tieferes Wissen geurteilt wird.

Für den größten Aufschlag hat der DFL-Aufsichtsrat und DFB-Vize Aki Watzke gesorgt. Der mächtigste Mann im Fußballland kassiert auf einem Unternehmerkongress die jahrelang vorbereitete Kinderfußballreform im Handstreich ein. Was haben Sie das wahrgenommen?



Die Motivlage erschließt sich mir nicht. Denn die Reformen wurden ja zuvor intensiv besprochen. Statt über die Inhalte fundiert zu debattieren, entsteht ein Kommunikationsdesaster. Je näher die EM rückt, desto stärker muss die verbindende Kraft auch solcher Persönlichkeiten werden. Stattdessen: Auseinandersetzungen, abreiben aneinander, Spaltung. Das bedaure ich. Und das ärgert mich.

Ähnlich spaltend ging der von der DFL beabsichtigte, aber vor allem von den kleineren Klubs abgelehnte Investorenprozess aus. Am Ende saßen Watzke und Hellmann sauertöpfisch vor den Medien, weil sie sich im Stich gelassen fühlten.



Auch da ist viel falsch gelaufen. Kommunikationskrise statt Krisenkommunikation. Am Ende überwog der Eindruck von Empörung nach einem Kampf, der mehr politisch als inhaltlich ausgetragen wurde. Ein völlig falscher Weg.

Was jetzt also tun?



Scherben zusammenkehren, was nicht einfach ist, und mit den beiden jungen, fachkundigen DFL-Geschäftsführern den Prozess noch einmal neu anschieben. Es ist im deutschen Fußball ein Generationenwechsel festzustellen. Den sollten wir nutzen für eine neue Debattenkultur. Wir Jüngeren sollten den Mut haben, die Zukunft zu gestalten.

Alexander Rosen (l.) und der damalige Hoffenheim Trainer Julian Nagelsmann im Jahr 2016. Jonas Güttler/dpa

Apropos Generationswechsel: Der DFB hat Julian Nagelsmann, gerade 36 Jahre alt, als Bundestrainer verpflichtet. Kaum jemand kennt ihn als Trainer besser als Sie. Sie hatten ihm mit 28 zugetraut, Bundesligatrainer zu werden. Er hat geliefert. Trauen Sie ihm das als Bundestrainer auch zu?



Julian Nagelsmann ist kein Angsthase, er ist ein Draufgänger im positivsten Sinne und ein absoluter Überzeugungstäter. Er wird das mit vollem Tatendrang angehen. An seinen Fähigkeiten als Fußballlehrer gibt es ohnehin keine Zweifel.

Warum waren Sie vor acht Jahren überzeugt, dass er so jung schon so gut ist?



Wir wussten: Inhaltlich ist er top. Kommunikativ ist er stark. Er hatte enorme Erfolge mit allen Akademie-Teams. Und weil er zudem schon fast unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit als zweiter Co-Trainer von Marco Kurz und Markus Gisdol gearbeitet hatte, waren wir sicher: Er hat Akzeptanz bei Profispielern. Julian ist ein absoluter Ausnahmetrainer.

Sind Sie noch regelmäßig in Kontakt?



Ja, aber ich habe mich zuletzt bewusst etwas zurückgehalten. Er hat unglaubliche Qualitäten in der täglichen Arbeit mit einer Mannschaft, in der Entwicklung von Matchplänen und darin, während eines Spiels taktisch und personell auf Topniveau zu reagieren. Das kann er alles. Da kann man einen großen Haken dranmachen.

Trauen Sie ihm die kommunikative Begleitung der wichtigsten Mannschaft im Land bei einer Europameisterschaft zu?



Bei uns hat er das souverän und intelligent gemacht. Das ist aber natürlich nicht im Ansatz zu vergleichen mit der Rolle als Bundestrainer. Wenn er hier mit dem Skateboard zur Arbeit kommt, ist das cool. Wenn ich mich für Julian entscheide, darf ich mich nicht wundern, wenn ich Julian bekomme und Julian sich äußert wie Julian. Er wird mit seiner Art vor allem bei den Jüngeren bestens ankommen.

Rudi Völler ist die verbindende Kraft im deutschen Fußball

Und für die Älteren wäre ja noch Rudi Völler da?



Rudi Völler ist ganz, ganz wichtig mit seiner unglaublich verbindenden Kraft. Er ist einer, der nicht spaltet, sondern vereint.

Nagelsmann verzichtet als Bundestrainer auf viel Geld. Wundert Sie das?



Das kann ich nicht beurteilen, Geld spielt für ihn bei dieser großen Aufgabe aber ganz sicher keine vordringliche Rolle. Was Julian viel dringender braucht, ist eine umfassende Unterstützung. Von uns wird er die auf jeden Fall bekommen.