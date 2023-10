Julian Nagelsmann macht das, wofür Hansi Flick medial kritisiert worden wäre

Murmeltiertag in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts: All die Dinge, die Hansi Flick in einer „Aufbruchstimmung“ im August 2021 am Stuttgarter Degerloch mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft so wunderbar gut gemacht hatte, macht jetzt Julian Nagelsmann ganz toll. Ach was, er macht sie natürlich noch viel besser. Ganz so, wie Flick damals, in einer längst vergangenen Zeit, als es im August noch regnete und der Bundestrainer eine weiße Windjacke trug und mit Manager Oliver Bierhoff um die Wette lächelte, als gäbe es kein Morgen mehr. Seit November 2022 war Flick dann allerdings meistens nur noch mit einem Mund anzutreffen, der wie ein Strich aussah.

Julian Nagelsmann wird mit Lob überhäuft

Im Oktober 2023 werden vor dem ersten Länderspiel unter der Regie des neuen Platzanweisers für die deutsche Startelf im Pratt & Whitney Stadium von Hartford gegen Gastgeber USA am Sonnabend (21 Uhr MESZ, RTL) ganze Kübel des Lobes über Nagelsmann ausgeschüttet. Der Trainer wirke vor der „Nagelprobe für Nagelsmann“ (Sportinformationsdienst) „energiegeladen“ (Welt). Der „große Hoffnungsträger“ (dpa) wird hoch und runter gelobt dafür, dass er streng „nach Leistung nominiert“ (Lothar Matthäus), wobei offenbar freundlicherweise ausgeblendet wird, dass Union Berlins Mittelstürmer Kevin Behrens seit Wochen nicht mehr trifft, Innenverteidiger Niklas Süle in Dortmund seinen Stammplatz verloren hat und Mittelfeldmann Robert Andrich in Leverkusen nur zweite Wahl ist. Man stelle sich vor, Flick hätte diese Leute nominiert – er wäre vermutlich wegen partieller Wahrnehmungsstörungen medial in Gewahrsam genommen worden.

So ist das mit der öffentlichen Anerkennung, wenn der Rucksack mit den Wackersteinen erst mal schief auf dem Rücken sitzt und einen immer mehr runterzieht. Da hilft alles Strampeln nicht. Nagelsmann dagegen kann leichten Fußes durch den Indian Summer stapfen und sich dabei getrost herausnehmen, eine ältliche Combo aus Mittdreißigern zusammenzimmern, die sich eher nach Countrymusik anhört denn nach HipHop.

„Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Uhr wird wieder auf null gestellt“, hat der im Dezember nach dem WM-Aus in Katar von den aufgebrachten DFB- und DFL-Granden eilig geschasste Oliver Bierhoff erkannt, dem die sonderbare Reise zu verdanken ist, der mit einigen Bundesligamanagern vor Ort weilt, dort dem Treiben auf dem Trainingsplatz bisweilen zuschaut und pflichtschuldig nicht vergisst, den alten Weggefährten Flick noch einmal ex-post aus der Zielrichtung der Kritik zu nehmen. Es sei „dann alles einer Person zugeschoben“ worden, „in dem Fall dem Hansi. Was ich in vielen Fällen sehr ungerecht fand“.

Das kann Bierhoff natürlich gerne finden, es herrscht ja Meinungsfreiheit. Mit seinem Uhrenvergleich hat er gleichwohl im selben Atemzug deutlich gemacht, dass diese vermeintliche Ungerechtigkeit dringend erforderlich war, um eine Schubumkehr zu bewirken. Ein paar dezente Worte der Selbstkritik hätte man vielleicht zumindest in ein paar Nebensätzen gerne vernommen nach all den Desastern der Jahre 2018 bis 2022.

Von Flick übrigens ist seit seinem letzten öffentlichen Auftritt, dem Training in Wolfsburg am Morgen nach dem 1:4 gegen Japan vor einem Monat, keine Silbe zu vernehmen gewesen. Kein „Danke an den DFB für die gemeinsame Zeit und das lange Vertrauen, das ich nicht erfüllen konnte“, kein „Ich hab alles versucht, aber der Rucksack war zu schwer“, nichts dergleichen. Kann man so machen, muss man nicht.

Joachim Löw hat das seinerzeit eleganter gelöst, einen Tag nach dem EM-Aus in Wembley im Sommer 2021 verabschiedete er sich mit angemessen salbungsvollen Worten. „Ich habe Menschen kennengelernt, die mir heute sehr wichtig sind in meinem Leben. Ich möchte mich bei diesen Menschen bedanken und bei den Spielern, die alles reingeworfen haben.“ So hörte sich das damals an.

Danach war von Löw lange, lange nichts zu hören gewesen. Er musste sich erst sammeln. Zuletzt hat sich der Ex-Bundestrainer im Podcast „Spielmacher“ sehr dezidiert, konzentriert und niveauvoll öffentlich geäußert und unter anderem Nagelsmann erfolglos von einer Nominierung von Mats Hummels unter Verweis auf einen notwendigen „Generationswechsel“ abgeraten. „Es ist auch mal gut. Der Mats ist schon über 30. Für die Zukunft sollte man andere Innenverteidiger in Erwägung ziehen. Bei allem, was der Mats leisten kann, immer noch und schon geleistet hat. Aber die Zukunft sollte anderen Spielern gehören.“

Für Joachim Löw ist Julian Nagelsmann der richtige Reformator

Nagelsmann – nach Ansicht von Löw ansonsten genau der richtige Reformator – überhörte diesen Ratschlag geflissentlich. Der 36-Jährige baut ausdrücklich auf jene beiden reifen Männer, denen sich Löw und Bierhoff im März 2019 entledigen wollten (was Löw inzwischen selbstkritisch als unangemessen unsensibles Vorgehen bezeichnet): Mats Hummels und Thomas Müller (beide 34), beides Leute, die qua Persönlichkeit eine Leitwolf-Funktion einnehmen, aus der Löw die Mannschaft seinerzeit befreien wollte in der Hoffnung, dass sich neue Führungskräfte entwickeln würden.

Das hat inzwischen viereinhalb Jahre lang nicht funktioniert und lässt sich in der Amazon-Doku „All or nothing“ über den verunglückten Trip nach Katar dezidiert nachvollziehen. Rudi Völler nennt Julian Nagelsmann nun einen „Glücksfall“. Kommt einem bekannt vor. Bierhoff sagte seinerzeit über Flick: „Hansi kann die Leute sehr stark begeistern.“