Kader komplett: Berlin Volleys verpflichten einen Finnen für die Außenposition

Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys hat den finnischen Nationalspieler Jiri Hänninen für die Außen-Annahme-Position verpflichtet. Der 25-Jährige unterzeichnete in Berlin einen Einjahresvertrag. Hänninen soll bei den Volleys positionsgetreu seinen Landsmann Antti Ronkainen ersetzen, der zu Le Plessis-Robinson Volley-Ball nach Frankreich gewechselt ist. Hänninen ist nach Leon Dervisaj, Daniel Malescha und dem Esten Timo Tammemaa der vierte und wohl auch letzte Zugang der Berliner für die kommende Saison.

Hänninen tritt bei der EM und der Olympia-Qualifikation an

Der 1,93 Meter große Finne spielte zuletzt beim belgischen Meisterschaftszweiten und Champions-League-Teilnehmer Decospan Volley Team Menen. Zu seinem Wechsel nach Berlin trug maßgeblich der neue Volleys-Cheftrainer Joel Banks bei, der zugleich Coach der finnischen Nationalmannschaft ist. Banks hält den Neuen für einen „technisch sehr versierten und geschickten Spieler, der über eine gute Annahme verfügt und smart in Aufschlag und Annahme agiert“.

Mit seinen spielerischen Fähigkeiten ähnele er vom Typ her Ruben Schott. „Dazu haben wir Timothée Carle und Cody Kessel als kraftvolle Angreifer“, so Banks, der die Einstellung des Neuzugangs besonders hervorhebt: „Ich kann den Fans versprechen, dass wir einen akribischen Arbeiter mit einem großen Kämpferherz bekommen. Er hat sich in den letzten beiden Jahren gut entwickelt und bringt eine typisch finnische Mentalität mit, ist zuverlässig und wird jedes Training und Match mit voller Motivation angehen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bevor am 27. Oktober für die BR Volleys die Bundesliga startet, spielt Hänninen mit Banks und dem finnischen Team bei der Europameisterschaft und bei der Olympia-Qualifikation.