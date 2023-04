Kahn: Fokus auf Meistertitel - „Total überzeugt“ von Tuchel Bayern-Chef Kahn lobt die Münchner Mannschaft für die „starke Leistung“ gegen Manchester City. In der nächsten Saison werde man auch in Europa neu angreifen.... dpa

Münchens Vorstandschef Oliver Kahn vor dem Spiel. Sven Hoppe/dpa

München -Vorstandschef Oliver Kahn hat nach dem zweiten verspielten Titel des FC Bayern München kämpferisch in die Zukunft geblickt. „Wir werden in der nächsten Saison wieder angreifen“, kündigte der 53-Jährige nach dem Champions-League-K.o. gegen Manchester City am Mittwochabend an. „Wir hätten uns auch gewünscht, im Pokal gegen Freiburg und gegen Man City weiterzukommen“, sagte Kahn nach dem 1:1, das gegen den englischen Fußball-Meister nach dem 0:3 im Hinspiel nicht zum Einzug ins Halbfinale der Königsklasse genügte.