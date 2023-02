Kahn mit Ansage: Gegen Union für klare Verhältnisse sorgen Der FC Bayern München richtet im Kampf um die Spitze in der Fußball-Bundesliga eine klare Ansage an die aufgerückte Konkurrenz. „Obwohl sich darüber sicher v... dpa

ARCHIV - Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn vor dem Spiel. Federico Gambarini/dpa

München -Der FC Bayern München richtet im Kampf um die Spitze in der Fußball-Bundesliga eine klare Ansage an die aufgerückte Konkurrenz. „Obwohl sich darüber sicher viele freuen, wollen wir als FC Bayern so schnell wie möglich wieder für klare Verhältnisse sorgen - und damit gegen Union Berlin beginnen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn dem „Kicker“. Die Bayern empfangen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des 22. Spieltages den punktgleichen Tabellendritten 1. FC Union Berlin zum Spitzenspiel.