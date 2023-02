Kahn rühmt kluge Bayern - Aber: Turbo-Mbappé als Gefahr Der erste Schritt ist getan. Von Kahn über Nagelsmann bis hin zu Hoeneß heißt die Bayern-Botschaft nach dem 1:0 in Paris jedoch: Obacht. Ein PSG-Team mit Tur... Klaus Bergmann , dpa

Die Bayern-Spieler feiern den 1:0-Sieg bei Paris Saint-Germain. Sven Hoppe/dpa

Paris -Im Teamhotel am Eiffelturm stand Oliver Kahn mit breiter Brust auf der Bühne und rief umringt von den Münchner Siegern um den neuen Königsklassen-König Kingsley Coman nach Mitternacht stolz in den Saal. „Hier in Paris muss man erstmal gewinnen!“