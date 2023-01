Kahn: Werden Gespräche mit Qatar Airways jetzt aufnehmen

München -Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat den Beginn der Gespräche mit Qatar Airways angekündigt. Den Ausgang der Verhandlungen mit dem von vielen Fans kritisch gesehenen Sponsor ließ er in einem Interview der „Bild“ offen.

„Zunächst wird es darum gehen, Bilanz zu ziehen und dann gegenseitig die Interessen neu auszuloten“, sagte Kahn vor der Abreise des deutschen Fußball-Rekordmeisters ins Trainingslager nach Doha in Katar. Sie würden sportliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen diskutieren, sagte Kahn.

Die Fluglinie Qatar Airways ist seit dem Sommer 2018 Sponsor beim FC Bayern. Der Vertrag läuft in diesem Jahr aus. WM-Gastgeber Katar wird wegen der Menschenrechtslage und Situation für ausländische Arbeiter scharf kritisiert.

Der Fanclub-Dachverband Club Nr. 12 forderte kurz vor dem Abflug der Bayer-Profis auch ein Ende der Zusammenarbeit. „Wie und von wem, ist zweitrangig“, sagte der Sprecher der Vereinigung aktiver Bayern-Fans, Alexander Salzweger, den Portalen „Spox“ und „Goal“. „Ich kann mir vorstellen, dass Katar keine Lust mehr auf einen Verein wie Bayern hat. Es gibt die ganze Zeit Diskussionen, sie müssen Vertreter zu Round Tables schicken und werden bei jeder Mitgliederversammlung angegriffen: Das können sie nicht geil finden.“

Auf die Bemerkung der „Bild“ in dem Interview, dass seine Ausführungen nach einer Verlängerung klingen würden, sagte der 53-jährige Kahn: „Wie gesagt: Wir führen nun die Gespräche. Wasserstandsmeldungen dazu wird es nicht geben.“

Kahn irritiert über FIFA-Vorgehen bei Club-WM

Bei der Ausweitung der Club-WM durch den Fußball-Weltverband FIFA auf 32 Teams kritisierte Kahn eine mangelnde Absprache mit den Vereinen. Diesen Beschluss habe die FIFA verkündet, „ohne vorher die notwendige Klärung mit den Clubs im Rahmen der ECA (Europäische Club-Vereinigung) herbeigeführt zu haben“, sagte er der „Bild“.

Nach derzeitigem Stand könnte kein Mitglied des Zusammenschlusses von mehr als 230 europäischen Vereinen an der Club-Weltmeisterschaft teilnehmen. „Der Vertrag zwischen der FIFA und der ECA, der die Zusammenarbeit und auch die Abstellgebühren für Nationalspieler an die Clubs bei der WM regelt, ist 2022 ausgelaufen“, sagte Kahn. „Solange es hier keine Einigung gibt, kann es auch keine Club-WM mit ECA-Mitgliedern geben. Da sind wir uns in der ECA im Grundsatz einig.“ Kahn war im Dezember 2021 in den Vorstand der ECA gewählt worden.

Von 2025 an findet die Club-WM mit 32 statt wie bisher sieben Mannschaften statt. Das neue, im Vierjahresrhythmus geplante Turnier löst die bisherige Mini-WM ab, die im kommenden Februar in Marokko gespielt wird.