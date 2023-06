Kai Wegner: „Berlin ist die Sportmetropole – auch beim ehrenamtlichen Einsatz“

Maximilian Totel (vorne: 2. v. l.) wurde am Dienstag bei der Ehrenamtsgala im Roten Rathaus von Berlins Regierendem Kai Wegner (vorne Mitte) und Landessportbund-Präsident Thomas Härtel (vorne: 2.v.r.) beglückwünscht.

Maximilian Totel (vorne: 2. v. l.) wurde am Dienstag bei der Ehrenamtsgala im Roten Rathaus von Berlins Regierendem Kai Wegner (vorne Mitte) und Landessportbund-Präsident Thomas Härtel (vorne: 2.v.r.) beglückwünscht. Jürgen Engler

Ein Daumen hoch vom Regierenden Kai Wegner, ein High-Five mit Berlins Sport- Maskottchen Berlino, die Preisübergabe von Thomas Härtel, dem Präsidenten des Landessporbundes - Maximilian Totel sagt, er fand die Ehrenamtsgala am Dienstagabend im Roten Rathaus sehr schön: „Man hat sich wertgeschätzt gefühlt.“ Der 32-Jährige vom Turn- und Sportverein Lichterfelde von 1887 wurde von den Berlinerinnen und Berlinern sowie einer Expertenjury zum „Ehrenamtlichen des Jahres 2023“ gewählt. Er gewann vor Angela Rohloff vom PSV Olympia Berlin und Nicole Greßner vom 1. VfL Fortuna Marzahn.

„Berlin ist die Sportmetropole – auch beim ehrenamtlichen Einsatz“, sagte Wegner, „wer in den letzten Tagen hier in Berlin die Special Olympics World Games live verfolgt hat, konnte neben den Athletinnen und Athleten auch die vielen Freiwilligen sehen. Über 20.000 haben sich gemeldet und die Austragung dieser Spiele damit überhaupt erst ermöglicht. 5.000 von ihnen kommen aus Berlin. Dieses Engagement, das wir bei Großveranstaltungen und tagtäglich in den Berliner Vereinen sehen, kann uns alle nur stolz machen.“

Totel ist bis zu 20 Stunden wöchentlich bei TuSLi im Ehrenamt tätig

Totel ist beim TuS Lichterfelde (TuSLi) wöchentlich bis zu 20 Stunden ehrenamtlich im Einsatz - neben seinem Vollzeitjob als Finanzbuchhalter bei der gemeinnützigen Kindergarten-Trägergesellschaft „Kinder in Bewegung“. Totel trainiert nicht nur acht Schwimmgruppen an zwei Nachmittagen, er steht auch als Co-Trainer der beiden Handballteams in der Halle. Dazu ist der Sport- und Fitnesskaufmann bei TuSLi Vorstandsmitglied für Finanzen und Schwimm-Abteilungsleiter. Die mit 1500 Euro dotierte Auszeichnung erhielt er für seinen „besonders beeindruckenden Einsatz“ bei der Planung und Umsetzung des neuen Vereinszentrums „Neue TuSLi-Heimat“.

Mit diesem Projekt ist er seit 2017 als ehrenamtlicher Leiter beschäftigt. Nach etlichen Änderungen und Rückschlägen durch die Zeit der Corona-Pandemie sowie einem Standortwechsel, ist das neue Vereinszentrum jetzt, im Zuge der Ausführungsplanung nicht mehr weit vom Baubeginn entfernt. „Wenn der Senat Bescheid gibt, können wir loslegen“, sagt Totel. Geplant sei auf einem 1500 Quadratmeter großen Grundstück auf dem Gelände des Stadions Lichterfelde am Ostpreußendamm ein Vereinszentrum mit Mehrzweckraum, Umkleidekabinen und Büros. Als Vertreter des Bauherren koordiniert Totel die Zusammenarbeit mit Statikern, Architekten und Fachfirmen.

„Sportvereine“, sagte Wegner in seiner Rede, „sind sie nicht nur Orte des Sports, sondern auch des gesellschaftlichen Miteinanders. Im Senat wollen wir daher die Rahmenbedingungen für die Berliner Vereine als Motoren von Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, Integration, Inklusion und Gesundheit weiter fördern.“ Landessportbund-Präsident Härtel, der in diesem Jahr die Rekordmitgliederzahl von 729.622 Berlinerinnen und Berlinern vermelden konnte, und die Ehrenamtssieger am Dienstagabend zusammen mit der Feuersozietät auszeichnete, ergänzte: „Der Erfolg kommt natürlich nicht von allein. Mehr als 60.000 Ehrenamtliche haben einen Riesenanteil daran.“