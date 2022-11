Kanada mit Bayern-Profi Davies in erstem WM-Spiel seit 1986

Doha -Bayern Münchens Alphonso Davies ist endgültig fit für Kanadas erstes WM-Spiel seit 36 Jahren. Laut Nationalcoach John Herdmann hat der 22 Jahre alte Flügelspieler seinen Muskelfaserriss voll auskuriert.

„Kanada ist in der Lage, sein bestes Team auf Feld zu schicken. Fonzie ist fit“, sagte Herdman in Doha vor dem Spiel am Mittwoch gegen Belgien (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV). „Es ist toll, ihn wieder mit einem großen Lächeln im Gesicht zu sehen.“

Für Kanada ist es das erste WM-Spiel seit 1986. „Die Spieler sollen es genießen“, sagte Herdman, der zuvor Kanadas Frauenteam bereits bei Weltmeisterschaften trainiert hatte. „Wir sind in einer sehr guten Verfassung, gegen jedes Team der Welt spielen zu können“, sagte Kapitän Atiba Hutchinson von Besiktas Istanbul.