Kane jetzt Englands alleiniger Turnier-Toptorjäger

Der englische Nationalspieler Harry Kane feiert sein Tor zum 2:0 gegen Senegal. Nick Potts/PA Wire/dpa

Al-Chaur (dpa) - Kapitän Harry Kane ist mit seinem Tor im WM-Achtelfinale von Katar zu Englands alleinigem Rekordtorjäger bei großen Turnieren avanciert. -Der 29 Jahre alte Stürmer von Tottenham Hotspur traf in Al-Chaur gegen Senegal in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:0-Pausenstand und zog mit seinem elften Turniertor an Gary Lineker vorbei, der bei zehn stand und diese allesamt bei Weltmeisterschaften erzielte.