Kangas „Brustlöser“ - Hertha will Heimsiegschwung mitnehmen Endlich schafft Hertha BSC den ersten Heimsieg der Saison. Eine Last fällt von den Berlinern ab. Trainer Schwarz lobt die Haltung seines Teams - sieht aber f... Sabrina Szameitat David Langenbein dpa

Berlin -Die Freude über den lang ersehnten ersten Heimsieg war bei Hertha-Trainer Sandro Schwarz auch am Morgen danach noch groß, doch lange hielt man sich in Berlin nicht mit Jubel auf. „Mit der Art und Weise, wie wir das Ergebnis gezogen haben, sind wir sehr glücklich. Wir wissen aber auch, dass es fußballerisch gestern kein Leckerbissen war“, sagte der 44-Jährige am Montag. Der erste Dreier im Olympiastadion in dieser Spielzeit dank des späten Tores von Wilfried Kanga soll den Berlinern Auftrieb geben für die kommenden Spiele. Am Freitag geht es in der Bundesliga bei Werder Bremen weiter (20.30 Uhr/DAZN).