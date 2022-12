Die Kansas City Chiefs haben in der NFL die siebte Saison in Serie ihre Division gewonnen und sich damit für die Playoffs qualifiziert.

Kansas City Chiefs gewinnen Division und stehen in Playoffs

Houston -

Das Team um Quarterback-Star Patrick Mahomes gewann nach Verlängerung 30:24 gegen die Houston Texas und steht bei 11 Siegen in 14 Spielen. Der Super-Bowl-Sieger der Saison 2019 schnappte sich in der Verlängerung einen Ballverlust der Gastgeber und verwandelte die Gelegenheit im nächsten Angriff zum entscheidenden Touchdown.

Auch die Dallas Cowboys haben die Playoff-Teilnahme sicher, mussten aber unerwartet etwas länger darauf warten. Gegen die Jacksonville Jaguars gab das Team eine 21:7-Führung aus der Hand und musste in die Verlängerung. Dort fingen die Jaguars einen Pass ab und machten daraus einen Touchdown zum Sieg. Für die Cowboys war es die erst vierte Niederlage der Saison. Weil die Washington Commanders im Abendspiel gegen die New York Giants 12:20 verloren, sind die Texaner um Quarterback Dak Prescott sicher in den Playoffs.

Die Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown holten ihren siebten Saisonsieg mit einem 20:17 gegen die New York Jets. Die Chancen auf die Playoff-Qualifikation sind damit weiter intakt. St. Brown hatte sieben gefangene Pässe für insgesamt 76 Yards.