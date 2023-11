Kansas City Chiefs gewinnen NFL-Spiel in Deutschland

Frankfurt/Main (dpa) - -Die Kansas City Chiefs haben das Spitzenspiel der amerikanischen Football-League NFL in Frankfurt gewonnen. Der Super-Bowl-Sieger um Star-Quarterback Patrick Mahomes besiegte die Miami Dolphins vor 50.023 Zuschauern mit 21:14 (21:0) und sicherte sich damit den siebten Erfolg im neunten Saisonspiel.

Bei den Dolphins schwächelte vor allem die sonst so furiose Offensive, die in dieser Saison schon 70 Punkte in einem Spiel geschafft hatte. Superstar Taylor Swift, die zuletzt Händchen haltend mit Chiefs-Profi Travis Kelce abgelichtet wurde, war auf den Rängen nicht zu sehen.

Ein Jahr nach der Premiere in München war es überhaupt erst das zweite NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden. In England, vor allem im Wembley-Stadion in London, haben die sogenannten International Games der besten Football-Liga der Welt eine längere Tradition. Am nächsten Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) spielen die New England Patriots und die Indianapolis Colts in Frankfurt gegeneinander. 2024 steigt dann wieder ein Spiel in München.