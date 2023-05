Kanu-Weltcup: Scheibner rettet deutsche Zwischenbilanz

Conrad Scheibner hat beim Kanu-Weltcup in Szeged den ersten deutschen Podestplatz in den olympischen Bootsklassen geholt.

Szeged -Conrad Scheibner hat beim Kanu-Weltcup in Szeged den ersten deutschen Podestplatz in den olympischen Bootsklassen geholt.

Der 27-Jährige aus Berlin belegte im Canadier-Einer über 1000 Meter Platz zwei und musste sich in der ungarischen Rennsport-Hochburg nur dem rumänischen Welt- und Europameister Catalin Chirila geschlagen geben.

Die weiteren Boote enttäuschten allerdings. Lisa Jahn und Ophelia Preller (Berlin/Potsdam) belegten im Canadier-Zweier über 500 Meter ebenso den letzten Platz im Finale wie Jule Hake (Lünen) im Kajak-Einer über dieselbe Distanz. Der Hannoveraner Jakob Thordsen paddelte im K1 über 1000 Meter auf einen soliden fünften Rang.

Im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Duisburg vom 23. bis 27. August werden die ersten Weltcups vom deutschen Verband genutzt, um die besten Bootsbesatzungen zu finden. Der Weltcup in Szeged wird am Sonntag fortgesetzt. Dann geht im Canadier-Zweier der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel mit Nico Pickert an den Start.