Karmine Corp startet mit Doppelsieg in RLCS Fall Major

Rotterdam (dpa) – -Am ersten Gruppenspieltag des Rocket League Champions Series Fall Majors in Rotterdam hat sich Karmine Corp an die Spitze der Tabelle gespielt. Mit einem 3:0 gegen James Cheese und einem 3:1 gegen Spacestation Gaming hat das französische Team damit beste Chancen auf den Einzug in die Playoffs.