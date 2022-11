Respekt! Vor dem 2:6 gegen England setzt Irans Auswahl ein ganz starkes Zeichen

Vor Anpfiff dieser Partie waren natürlich erst einmal alle Blicke auf den linken Oberarm von Harry Kane gerichtet. Man war nämlich gespannt, ob der Spielführer des englischen Nationalteams die „One Love“-Kapitänsbinde trägt oder ob sich auch der englische Fußballverband (FA) in letzter Sekunde dem Willen des Weltfußballverbandes (Fifa) und damit auch dem Willen des Gastgeberlandes gebeugt hat. Nun, aufgrund der Gefahr, sich infolge eines Verstoßes gegen die WM-Regularien schon vor dem ersten Spiel seiner Mannschaft womöglich eine Verwarnung einzuhandeln, trug Kane am Montagnachmittag im Khalifa International Stadium nur die von der Fifa empfohlene Binde.

Englands Kapitän Harry Kane trägt die „falsche“ Binde. imago/Bildbyran

So wie das wohl auch nach Absprache die Kapitäne der deutschen, dänischen, niederländischen, walisischen, belgischen und Schweizer Nationalmannschaft machen werden. Leider, muss man sagen, denn ein klein wenig mehr Mut zum Widerstand hätte es schon sein dürfen. Das späte Kleinbeigeben und den Gehorsam mit der Sorge vor einer Gelben Karte zu begründen, ist jedenfalls alles andere als überzeugend.

Tränen der Rührung bei den iranischen Frauen

Schließlich ertönten die Nationalhymnen, die Engländer stimmten zum ersten Mal seit 1950 ein „God Save the King“ an. Und die Iraner? Nun, die trauten sich was, schwiegen allesamt bei ihrer Hymne vom ersten bis zum letzten Ton, um ihre Solidarität mit den Regime-Kritiker:innen und Regime-Opfern in der Heimat auf eindrucksvolle Weise zu bekunden. Ja, Respekt, so macht man das! Seht her: Das ist Mut.

Es gab jede Menge Applaus. Auf der Tribüne, so berichteten Augenzeugen, kamen einigen Frauen unter den iranischen Fans in Anbetracht dieser Geste die Tränen. Das Staatsfernsehen im Iran wiederum unterbrach sogleich die Übertragung.

Iranische Fußballfans zeigen in Doha Flagge. AP/Tarantino

Ehsan Hajsafi, der Kapitän der Auswahl, hatte bereits am Sonntag sein Beileid für die trauernden Familien der Opfer in seinem Land zum Ausdruck gebracht. Die Mannschaft habe zu akzeptieren, dass die Bedingungen im Land nicht gut und die Menschen nicht glücklich seien. Dessen seien sich die Spieler bewusst. Und sie wissen wohl auch, dass ihr Protest möglicherweise langfristige Spielsperren, vielleicht auch noch Schlimmeres nach sich ziehen wird.

Dortmunds Bellingham trifft zum 1:0

Aber nun zur ehemals schönsten Nebensache der Welt: zum Fußball. Und damit zum 6:2-Erfolg der Engländer gegen das Team Melli, das sich im Hinblick auf das starke Zeichen einen besseren Auftritt verdient gehabt hätte. Aber das ließen die Three Lions nicht zu.

Englands Bellingham trifft per Kopf zum 1:0. imago/Stacpoole

Jude Bellingham, der 19 Jahre junge Profi von Borussia Dortmund, traf nach einer Flanke von Luke Shaw in der 35. Minute per Kopfstoß zur Führung. Und noch kurz vor der Pause legten Bukayo Saka und Raheem Sterling nach. Der eine in der 43. Minute mit einem Linksschuss aus 16 Metern unter die Latte, der andere in der 45. Minute nach feiner Flanke von Kane per Volleyabnahme. Saka gelang in der zweiten Hälfte auch der Treffer zum 4:0 (62.), Marcus Rashford der zum 5:1 (71.), Jack Grealish schließlich der zum 6:1 (90.). Die Ehrentreffer, und davon darf in diesem Fall wirklich die Rede sein, brachte Mehdi Taremi in der 65. Minute sowie in der zehnten Minute der Nachspielzeit ein.