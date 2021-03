Berlin - Ihren ersten Traum bei der WM in Oberstdorf hatte sich Katharina Althaus bereits am vergangenen Sonntag erfüllt. Zusammen mit Anna Rupprecht, Markus Eisenbichler und Karl Geiger gewann sie ziemlich überraschend die Goldmedaille im Mixed-Wettbewerb der Skispringer. Und das ausgerechnet in ihrem Heimatort im Oberallgäu. Dass alle ihre Freunde und Verwandten den Triumph nur vor dem Fernseher erleben konnten, war das einzige Manko dieses Tages. Denn bei der WM 2005 stand die damals Achtjährige selbst im Publikum und feuerte die Sportler an. „Ich habe als kleines Mädel an der Schanze mitgefiebert und fleißig Autogramme gesammelt, auf einem XXL-T-Shirt über meiner dicken Winterjacke“, sagt sie.