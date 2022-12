Kay Bernstein will Hertha in der Bundesliga stabilisieren Hertha-Präsident Kay Bernstein will den Club zuallererst wieder in der Bundesliga stabilisieren. Kurzfristig und mittelfristig sei das Ziel, solide in der er... dpa

ARCHIV - Kay Bernstein, Präsident von Hertha BSC, spricht im Interview. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Hertha-Präsident Kay Bernstein will den Club zuallererst wieder in der Bundesliga stabilisieren. Kurzfristig und mittelfristig sei das Ziel, solide in der ersten Liga zu bleiben, „weil wir erst mal unsere Hausaufgaben der Restrukturierung intern im Unternehmen abschließen müssen“, sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen die Konsolidierung im Wirtschaftlichen, im Infrastruktur-Apparat, im Senken der Personalkosten bewerkstelligen. Dann steht irgendwann mal das Fundament und man kann anfangen, das Haus wieder aufzubauen.“