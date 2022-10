Kehl fordert trotz 4:1: „Schippe drauflegen“ Borussia Dortmund zeigt beim 4:1 in Sevilla in der Champions League die gewünschte Reaktion auf den Bundesliga-Rückschlag gegen Köln. Zufrieden ist Sportchef... dpa

Sevilla -Trotz des lockeren Champions-League-Triumphes beim FC Sevilla sieht Borussia Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl noch viel Steigerungspotenzial bei seinem Team. Nach dem 4:1 (3:0) am Mittwoch beim Europa-League-Rekordsieger mahnte Kehl mit Blick auf den Bundesliga-Gipfel am Samstag gegen den FC Bayern München deutlich: „Das tut natürlich unheimlich gut, aber mehr ist es auch nicht. Wir müssen am Wochenende eine bessere Leistung bringen als heute, um Bayern München zu schlagen.“