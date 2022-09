Kein Befreiungsschlag in Berlin: Bayer 2:2 bei Hertha BSC Das war nicht der große Befreiungsschlag für Leverkusen. In Berlin spielt die Werkself zu bieder. Das reicht nur zu einem Punkt. Zeit zum Grübeln hat Trainer... Arne Richter und Lena Lachnit dpa

Berlins Marco Richter (l) kämpft gegen Odilon Kossounou von Bayer Leverkusen um den Ball. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa

Berlin -Auch ein Zauberfreistoß von Kerem Demirbay hat Bayer Leverkusen nicht aus der Ergebniskrise geholfen. Bei Hertha BSC kam die Werkself am Samstag nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus und hängt mit vier Punkten im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga fest. Die schwierige Lage hat sich für Trainer Gerardo Seoane kaum verbessert - und am Dienstag kommt Atlético Madrid als viel größerer Gradmesser in der Champions League in die BayArena.