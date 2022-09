„Kein Freundschaftsspiel“: Schwarz hält Level hoch Bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird auch in der Länderspielpause der Level hochgehalten. „Wir müssen die Wochen nutzen, was Fitness und den athletischen... dpa

Berlin -Bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird auch in der Länderspielpause der Level hochgehalten. „Wir müssen die Wochen nutzen, was Fitness und den athletischen Bereich angeht. Das wird wichtig sein, dass wir uns voll verausgaben, auch wenn wir kein Bundesligaspiel haben“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz am Montag nach dem Training, das ohne die neun abgestellten Nationalspieler stattfand. Dafür wurden drei Spieler aus den unteren Mannschaften hochgezogen.