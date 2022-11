„Kein Harakiri“: SC DHfK lässt sich bei Trainersuche Zeit Nach der Entlassung von Trainer André Haber will sich der Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig bei der Suche nach einem Nachfolger nicht auf einen Schnellsc... dpa

Leipzig -Nach der Entlassung von Trainer André Haber will sich der Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig bei der Suche nach einem Nachfolger nicht auf einen Schnellschuss einlassen. „Wir werden uns die Entscheidung gut überlegen und kein Harakiri machen“, sagte Manager Karsten Günther am Dienstag. Nach Saison-übergreifend nur sieben Punkten aus 17 Spielen war Haber am Montag freigestellt worden. „Es war keine Sicherheit und kein konstantes Leistungsniveau in der Mannschaft. Wir waren eine Wundertüte“, sagte Günther. Die Situation mit Haber bezeichnete er trotz aller Verdienste als Sackgasse.