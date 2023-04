Kein Sieg zum Fischer-Jubiläum: Berlin nur 1:1 gegen Bochum Gegen den VfL Bochum muss man Fußball arbeiten. Das kann der 1. FC Union Berlin eigentlich. Dennoch reicht es für die Eisernen nur zu einem 1:1. Zwei Punkte ... Arne Richter , dpa

Berlins Danilho Doekhi (l) und Rani Khedira stehen zusammen am Rand des Spielfelds. Andreas Gora/dpa

Berlin -Mit den Händen in seinen Manteltaschen stapfte Jubilar Urs Fischer ziemlich missmutig auf den Rasen. Das Abklatschen mit seinen Spielern war nach seinem 200. Pflichtspiel als Trainer des 1. FC Union Berlin dieses Mal kein Vergnügen. Die Eisernen verpassten durch das 1:1 (1:0) gegen den VfL Bochum am Sonntag einen großen Schritt Richtung Champions League. Josip Juranovic (45.+3 Minute) brachte die Gastgeber im Stadion an der Alten Försterei mit einem sehenswerten Freistoßtor in Führung. Kevin Stöger (55.) erzielte per Foulelfmeter aber den Ausgleich für den Revierclub.