Kein Trainer-Duell: Hertha-Coach will maximale Leistung

Berlin -Trainer Sandro Schwarz von Hertha BSC rückt vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig und seinen alten Freund Marco Rose die Verhältnisse gerade. „Leipzig - Hertha steht im Fokus, nicht Rose gegen Schwarz“, sagte der 43-Jährige auf einer Pressekonferenz in Berlin am Donnerstag vor dem Duell in der Messestadt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky), „wir brauchen eine Top-Leistung, viel Mut im eigenen Ballbesitz und hohe Konzentration.“