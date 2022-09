Keine Angst vor großen Namen: Frauen fordern Olympiasieger Die deutschen Handballerinnen erhoffen sich von zwei Länderspielen gegen Olympiasieger Frankreich wichtige Erkenntnisse für die in fünf Wochen beginnende Eur... Eric Dobias dpa

Hennef -Furcht vor einem Rückschlag für die deutschen Handball-Frauen im doppelten EM-Härtetest gegen Frankreich hat Markus Gaugisch nicht. Der Bundestrainer sieht den Duellen mit dem Olympiasieger am Freitag (21.10 Uhr) in Metz und Sonntag (17.15 Uhr) in Nancy vielmehr erwartungsfroh entgegen.