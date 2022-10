Keine große Rotation bei Union: Gladbach mit Weigl Union Berlins Trainer Urs Fischer hat seine Mannschaft für das Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf zwei Positionen... dpa

Berlin -Union Berlins Trainer Urs Fischer hat seine Mannschaft für das Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf zwei Positionen verändert. Außenverteidiger Timoteusz Puchacz kommt zu seinem Bundesligadebüt. Er rückt drei Tage nach dem Europa-League-Erfolg gegen Sporting Braga für Kapitän Christopher Trimmel in die Mannschaft. Andras Schäfer ersetzt Morten Thorsby im Mittelfeld. Die Eisernen könnten mit einem Sieg zurück an die Tabellenspitze springen.