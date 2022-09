Keine weiteren Nadal-Auftritte beim Laver Cup Der Spanier Rafael Nadal wird beim Laver Cup in London nicht mehr antreten. Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner hat nach dem Abschied von Roger Federer beschlo... dpa

London -Der Spanier Rafael Nadal wird beim Laver Cup in London nicht mehr antreten. Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner hat nach dem Abschied von Roger Federer beschlossen, so schnell wie möglich zu seiner Frau zurückzukehren. In den kommenden Wochen erwartet das Paar die Geburt des ersten Kindes.