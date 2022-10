Kevin-Prince Boateng Berlins Sportbotschafter für Fußball-EM Kevin-Prince Boateng vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist Botschafter der Gastgeberstadt Berlin bei der Fußball-Europameisterschaft 2024. In einem feier... dpa

ARCHIV - Kevin-Prince Boateng wurde zu Berlins Botschafter für die Fußball-EM ernannt. Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main/Berlin (dpa) – -Kevin-Prince Boateng vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist Botschafter der Gastgeberstadt Berlin bei der Fußball-Europameisterschaft 2024. In einem feierlichen Festakt im DFB-Campus in Frankfurt am Main wurde der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler am Samstagabend als der für Berlin zuständige Botschafter der insgesamt zehn Städte bekanntgegeben, wie der Deutsche Fußball-Bund mitgeteilt hatte.