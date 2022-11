Kevin-Prince Boateng kann sich Trainer-Karriere vorstellen Fußballer Kevin-Prince Boateng kann sich gut vorstellen, nach seiner Karriere als Spieler seine Laufbahn als Trainer fortzusetzen. „Ich weiß noch nicht zu ei... dpa

Berlin -Fußballer Kevin-Prince Boateng kann sich gut vorstellen, nach seiner Karriere als Spieler seine Laufbahn als Trainer fortzusetzen. „Ich weiß noch nicht zu einhundert Prozent, was ich nach dem Sommer mache. Aber die letzten Wochen habe ich voll Lust, Trainer zu werden“, sagte der Berliner am Sonntag in der Sport1-Sendung „Doppelpass“.