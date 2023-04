Khedira kann sich Karriereende bei Union Berlin vorstellen Rani Khedira kann sich nach seiner Vertragsverlängerung auch ein Karriereende bei Union Berlin vorstellen. Angesprochen auf einen möglichen künftigen Wunsch ... dpa

Berlins Rani Khedira (l) läuft gestikulierend vorbei an Schiedsrichter Tobias Stieler. Andreas Gora/dpa

Berlin -Rani Khedira kann sich nach seiner Vertragsverlängerung auch ein Karriereende bei Union Berlin vorstellen. Angesprochen auf einen möglichen künftigen Wunsch nach einem Wechsel ins Ausland sagte der 29-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde, dass er bei seinem Bruder Sami gesehen habe, was das für die Persönlichkeitsentwicklung bedeuten könne. „Von daher spielt das vielleicht irgendwo unterbewusst noch eine Rolle, aber ich hätte auch nichts dagegen, bei Union meine Karriere zu beenden“, sagte Khedira, der seinen Kontrakt bei den Köpenicker Anfang der Woche verlängert hatte.