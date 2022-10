Khedira über Barça-Gerüchte: „In der WM-Pause klären“ Mit einem möglichen Interesse des spanischen Fußball-Spitzenclubs FC Barcelona will sich Rani Khedira von Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin aktuell nicht... dpa

Rani Khedira (r)

Berlin -Mit einem möglichen Interesse des spanischen Fußball-Spitzenclubs FC Barcelona will sich Rani Khedira von Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin aktuell nicht beschäftigen. „Ich habe es auch gelesen, aber nichts persönlich davon gehört. Ich bin bei einem sehr geilen Verein. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich habe mich mit meinem anderen Bruder, der mich auch berät, darauf verständigt, dass wir alles in der WM-Pause klären, alles uns anhören“, sagte Khedira nach dem 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag bei DAZN.