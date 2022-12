„Kicken statt Gucken“: Freizeitkicker gegen WM in Katar Unter dem Motto „Kicken statt Gucken“ haben mehr als 200 Freizeitfußballer in Berlin gegen die Fußball-WM in Katar protestiert. Am internationalen Tag der Me... dpa

Die «Cards of Qatar» mit den Porträts von in Katar ums Leben gekommenen WM-Gastarbeitern hängen beim Hobbyturnier an einem Zelt. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -Unter dem Motto „Kicken statt Gucken“ haben mehr als 200 Freizeitfußballer in Berlin gegen die Fußball-WM in Katar protestiert. Am internationalen Tag der Menschenrechte trafen sie sich im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu einem Turnier. Nach Angaben der Veranstalter waren mehr als 30 Teams unter anderem aus Berlin, Hamburg, München und London dabei. Sie maßen nicht nur sportlich ihre Kräfte, zusätzlich gab es ein buntes Rahmenprogramm auch für die Zuschauer. Gestaltet wurde es unter anderem von Musikern und Influencern.