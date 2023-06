Kicker aus der Kurve: Hertha BSC holt Torhüter Marius Gersbeck zurück

Torhüter Marius Gersbeck hat sich am Dienstag von den Fußballfans des Karlsruher SC verabschiedet: „Wie ihr mitbekommen habt, werde ich zur neuen Saison zurück zu meinem Heimatverein wechseln“, schrieb er. Gersbecks Heimatverein ist Fußball-Zweitligist Hertha BSC. Der Torhüter unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Mit dem Ziehen der Rückkaufklausel setzt Hertha das, was der Klub „den Berliner Weg“ nennt, unbeirrt fort. Denn Gersbeck (27), für den Hertha 300.000 Euro an den KSC überwies, ist Berliner. Er durchlief sämtliche Jugendteams bei Hertha. Und mit 18 Jahren feierte er vor der Gelben Wand in Dortmund sein Bundesligadebüt für die Blau-Weißen. Damals war es für den Torhüter, der oft in der Ostkurve stand, auf den Platz gegangen. Hertha gewann 2:1 in Dortmund.

Gersbeck war beim KSC einer der Leistungsträger in der Zweiten Liga

Inzwischen ist viel passiert: Über den Chemnitzer FC und den VfL Osnabrück war Gersbeck 2019 zum KSC gekommen, bei dem er in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern zählte. Karlsruhe regelte noch am Dienstag die Nachfolge im Tor, Patrick Drewes (30) kommt vom Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen und erhält einen Zweijahresvertrag bei den Badenern.

„Wir freuen uns sehr, dass Marius sich dafür entschieden hat, die kommenden Herausforderungen mit uns anzugehen“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber: „Er ist Herthaner durch und durch, hat sich in Karlsruhe zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt.“ Gersbeck sprach von einem „unbeschreiblichen Gefühl, im Profibereich in der Heimat spielen zu dürfen“. Ob der bisherige Stammtorhüter Oliver Christensen (24) bei Hertha bleibt, ist noch unklar. Gersbeck sagt: „Ich halte mich für einen sehr guten Teamspieler und möchte einfach meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen und der Mannschaft so gut wie möglich weiterhelfen. In welcher Rolle das passiert, entscheidet das Trainerteam. Durch meine Erfahrungen bin ich aber überzeugt davon, unabhängig davon etwas beitragen zu können.“

Auch bei Trainer Pal Dardai hat Gersbeck früher schon trainiert. „Es ist schön, auf dieser wichtigen Position einen alten Bekannten wiederzutreffen. Ich halte sehr viel von Pal und freue mich, wieder bei ihm trainieren zu dürfen“, meint Gersbeck. Er gehe aus Karlsruhe mit einem weinenden und einem lachenden Auge, schrieb er an die KSC-Fans. Aber in Berlin habe die Familie die Möglichkeit, seine drei Söhne aus nächster Nähe aufwachsen zu sehen.

Gersbeck freut sich auf ein Wiedersehen mit Herthas Zeugwart

Gersbeck verriet in einem Interview auf der Klubhomepage von Hertha auch, auf wen er sich im Klub ganz besonders freut: Auf Zeugwart „Herze“, Hendrik Herzog. „Er war damals sehr streng zu mir, hat mir aber auch viel geholfen. Einmal hat er meinen Namen falsch aufs Trikot geflockt, mir dann aber knallhart gesagt: ‚Du spielst doch eh nicht, also behältst du es!‘ Später haben wir immer mal wieder zusammen Tennis gespielt und sind inzwischen auf einem sehr guten Level.“

Mit Hertha will Gersbeck auch im Fußball wieder auf ein sehr gutes Level kommen „und hoffentlich auch in die Erfolgsspur zurückkehren“. Trainingsbeginn am Schenckendorffplatz ist bereits am 26. Juni.