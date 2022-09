Kiels Handballer feiern 34:29-Heimsieg über Pick Szeged Kiels Handballer besiegen in der Champions League den ungarischen Meister. Bester Torschütze für den THW ist ein Schwede. dpa

Kiel -Der THW Kiel ist in der Handball-Champions-League in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am dritten Vorrundenspieltag feierten die Norddeutschen mit dem 34:29 (15:14)-Heimsieg über den ungarischen Meister Pick Szeged den zweiten Sieg.