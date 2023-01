Kimmich-Ansage: Müssen versuchen, Serie zu starten Sie konnten damit leben. Aber sie wissen, dass mehr kommen muss. Der FC Bayern will damit in der kommenden Woche anfangen. Ob die neue Nummer eins dann auch ... Jens Marx und Gerald Fritsche , dpa

Leipzig -Die wohl eher nur verhaltene Freude der Konkurrenz könnte von kurzer Dauer sein, der FC Bayern will sich mit seiner vorläufig neuen Nummer eins schnellstmöglich wieder in Siegform bringen. Die verpassten zwei Punkte beim 1:1 zum Auftakt in die restliche Saison der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig verarbeiteten die Münchner am späten Freitagabend ziemlich unaufgeregt. „Am Ende bringt uns der Punkt vielleicht einen Tick mehr, weil wir in der Tabelle vorne waren und vorne sind. Dann ist es ein bisschen angenehmer“, sagte Trainer Julian Nagelsmann.