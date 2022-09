Klarheit: Herthas Schwarz erfreut über Transferende Durch das Ende der sommerlichen Transferphase erwartet Hertha-Trainer Sandro Schwarz ein besseres Arbeiten mit der Mannschaft. „Ich bin froh, dass wir jetzt ... dpa

Berlin -Durch das Ende der sommerlichen Transferphase erwartet Hertha-Trainer Sandro Schwarz ein besseres Arbeiten mit der Mannschaft. „Ich bin froh, dass wir jetzt Klarheit haben“, sagte der 43-Jährige auf einer Pressekonferenz am Freitag über den am Donnerstag beendeten Transfermarkt, „ich bin zuversichtlich, dass die Gruppe uns zu Siegen führen wird.“ Nach nur einem Punkt aus vier Spielen wollen die bis auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschten Berliner möglichst im Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) den Anschluss an das Mittelfeld herstellen.