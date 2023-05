Klassenerhalt und Königsklasse: Saison-Zielgerade in Berlin

Berlin -Kampf gegen den Abstieg, Kampf um ein Ticket für die Königsklasse: Auf der Saison-Zielgerade geht es für die Berliner Fußball-Bundesligisten um grundsätzlich verschiedene Ziele. Hertha BSC muss gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unbedingt gewinnen, um sich eine Restchance auf den Klassenverbleib zu bewahren. Zeitgleich spielt der 1. FC Union am 30. Spieltag beim FC Augsburg um seine durchaus gute Chance, erstmals die Qualifikation für die Champions League zu schaffen.

Hertha-Trainer Pal Dardai hat einen Vier-Spiele-vier-Siege-Plan ausgerufen. Der erste Schritt soll gegen Stuttgart gemacht werden. Die Schwaben liegen sechs Punkte vor Schlusslicht Hertha und brauchen selbst noch jeden Zähler für den Klassenerhalt. Verliert die Hertha, könnte der Abstieg aber schon in der kommenden Woche nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln besiegelt sein.

Union-Coach Urs Fischer reiste mit seinem Team schon am Mittwoch nach Bayern, um sich in aller Ruhe auf das Kräftemessen in Augsburg vorbereiten zu können. Beim FCA konnten die Eisernen in der Bundesliga noch nie gewinnen. Gelingt der Premierensieg, könnte der Tabellendritte den Vorsprung auf Platz fünf, der nicht für die Königsklasse reicht, auf bis zu fünf Punkte ausbauen. Die Verfolger SC Freiburg und RB Leipzig spielen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegeneinander.

