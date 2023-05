Klopp drückt BVB die Daumen im Meisterkampf

Berlin -Jürgen Klopp traut im spannendsten Meisterschaftskampf seit Jahren seinem Ex-Club Borussia Dortmund noch den ganz großen Triumph zu.

„Ich glaube daran: Die Jungs packen das! Die Chance ist so groß, die werden sie nutzen!“, sagte der Trainer des FC Liverpool der „Sport Bild“. „Ich drücke vor dem Fernseher aus Liverpool die Daumen. Nach elf Jahren gehört die Schale einfach mal wieder nach Dortmund!“, meinte Klopp.

Der BVB, den Klopp 2011 und 2012 zur Meisterschaft führte, hat zwei Spieltage vor Schluss der Fußball-Bundesliga einen Punkt Rückstand auf Rekordmeister FC Bayern. Die Münchner streben ihren elften Titel in Serie an.

Noch Kontakte zum BVB

„Es ist wohl kein Geheimnis, dass ich mir den BVB als Meister wünsche. Denn was man dann erlebt, vergisst man nie mehr: Mit der Schale um den Borsigplatz, das ist immer noch eines der ganz großen Highlights meiner Karriere. Das gönne ich Fans, Verein, Trainer und Spielern dieses Jahr so sehr“, sagte Klopp (55), der den BVB von 2008 bis 2015 coachte, ehe er zu Reds in die englische Premier League ging. Klopp und BVB-Trainer Edin Terzic kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten in Dortmund. Mit BVB-Chef Hans-Joachim Watzke telefoniert Klopp regelmäßig.

Dortmund muss am Sonntag beim FC Augsburg ran, die Bayern empfangen am Samstag den Tabellendritten RB Leipzig. Am letzten Spieltag spielt der BVB gegen Mainz und die Bayern müssen zum 1. FC Köln.