Klosterhalfen im Straßenlauf schnellste Deutsche bisher

ARCHIV - Bisher schnellste Deutsche im Straßenlauf: Konstanze Klosterhalfen. ur GmbH/dpa Sven Hoppe/Deutsche Presse-Agent

Barcelona -5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen hat in Barcelona im Straßenlauf geglänzt. Nach fünf Kilometern kam die 25-Jährige am Silvestertag in 14:52 Minuten ins Ziel und verbesserte die bisher schnellste deutsche Zeit von Irina Mikitenko (15:16) um 24 Sekunden.