Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss wochenlang auf Verteidiger Lukas Klostermann verzichten, wie der Verein mitteilte.

Der 26 Jahre alte Nationalspieler hatte sich beim 1:1-Remis beim VfB Stuttgart am vergangenen Sonntag eine Syndesmosebandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen und muss nun operiert werden.

Der 18-malige Nationalspieler hatte in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena durchgespielt und klagte erst später über Schmerzen. Der Champions League-Teilnehmer wird aufgrund des langen Ausfalls trotz eines breiten Angebots in der Defensive sich sicher noch Gedanken machen, ob eine Neuverpflichtung angesichts des bevorstehenden Programms in drei Wettbewerben sinnvoll sein könnte.

Der 2014 aus Bochum nach Leipzig gewechselte Abwehrspieler hat 131 Spiele für die Messestädter in der Bundesliga bestritten, in denen ihm zehn Tore gelangen.