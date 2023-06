Eigentlich waren die Voraussetzungen, dass die Liaison zwischen Hertha BSC sowie Welt-und Europameister Jürgen Klinsmann, eine erfolgreiche werden würde, durchaus exzellent.



Immerhin war Klinsmanns Vater, Bäckermeister Siegfried, geboren in Frankfurt/Oder, einst ein begeisterter Anhänger der Hertha. Und Klinsmanns erstes Bundesligaspiel, das er als achtjähriger Junge im Stadion erlebte, war das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC. „Da stand ich mit blau-weißer Fahne in der Kurve der Berliner“, erzählte Klinsmann bei seiner Präsentation als Herthas neuer Cheftrainer.

Noch mehr Ballyhoo bei Jürgen Klinsmann als bei Otto Rehhagel

Das passierte am 27. November 2019 und Herthas Medienraum war überfüllt. Die Ankunft eines „Sommermärchen-Machers“ von der WM 2006 übertraf noch das Ballyhoo, das es einst bei der Vorstellung von Altmeister Otto Rehhagel als Hertha-Coach im Jahr 2012 gegeben hatte.



Nachdem sich Hertha vom neu installierten Cheftrainer Ante Covic in der noch äußerst turbulent werdenden Saison 2019/20 getrennt hatte - es waren gerade 12 Spieltage vorbei - ereilte der Ruf von Manager Michael Preetz eben Jürgen Klinsmann. Der ehemalige Bundestrainer und Coach des FC Bayern München hat seinen Lebensmittelpunkt nahe Los Angeles. Nach dem Einstieg von Unternehmer Lars Windhorst als Investor bei Hertha im Juni holte Millionen-Jongleur Windhorst Jürgen Klinsmann als seinen sportlichen Berater in den Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH und Co. KGaA.

Doch nun war Klinsmann plötzlich als Trainer gefragt. Preetz nannte ihn einen „außerordentlich erfolgreichen und charismatischen Fußballer, einen Mann mit enormer Strahlkraft und ausgewiesenen Fachmann“. Klinsmann sagte: „Berlin wartet auf etwas Großes“ und lobte immer wieder „den Lars“. Gemeint war der Investor, der bei seinem Einstieg für 125 Millionen Euro erst einmal 37,5 % der Anteile an der Hertha BSC GmbH und Co. KGaA erwarb.

Auf dem Rasen lief es fortan unter Trainer Klinsmann durchwachsen, doch er sorgte als polyglotter Typ dafür, dass Hertha ständig in den Schlagzeilen stand. Der Trainer sprach vom „spannendsten Fußballprojekt Europas“ und wollte im Verbund mit dem eher zurückhaltenden Preetz ganz schnell ein Fußball-Wunder schaffen. Dabei aber verlor das Duo die Relationen, eben den Blick für die Realität, und holte im Winter 2020 vier Profis für insgesamt 77 Millionen Euro Ablöse – „Weltrekord“ im Wintertransferfenster. Lucas Tousart (25 Millionen Euro), Krzysztof Piatek (24 Millionen), Matheus Cunha (18 Millionen) und Santiago Ascacibar (11 Millionen) wurden mit langen, hoch dotierten Verträgen ausgestattet. Später wurde bekannt, das Jürgen Klinsmann am liebsten auch Profis wie Mario Götze, Mesut Özil , Emre Can oder Julian Draxler nach Berlin geholt hätte!



Inzwischen aber nahmen die Streitigkeiten zwischen Klinsmann, Preetz und Präsident Werner Gegenbauer zu. Der Trainer forderte einen neuen, sehr lukrativen Vertrag und zahlreiche zusätzliche Kompetenzen – nach dem Vorbild der allmächtigen Manager in der englischen Premier League. Er wollte der starke Mann im Verein werden.

Doch dann passierte Unvorstellbares. Nach einer 1:3-Niederlage zu Hause gegen Mainz 05 am 8. Februar 2020 warf Klinsmann am 11. Februar völlig überraschend hin. Seinen Abgang verkündet er per Facebook. Die Vereinsführung war überrumpelt, düpiert und geschockt. 76 Tage hielt die Zusammenarbeit. Kurz nach seinem skandalösen Abgang flog Klinsmann als Berater von Windhorst aus dem Aufsichtsrat und am 26. Februar veröffentlichte die „Sport-Bild“ die geheimen und eigentlich für Windhorst gedachten Aufzeichnungen von Klinsmann. Dort ließ er kein gutes Haar an Michael Preetz und der gesamten Führungsriege und gab in meist abschätzigem Ton Interna preis. Die Profis beurteilte er nach ihrem „Mehrwert“, etwa so: „Salomon Kalou: 35 Jahre, zu alt und satt, kein Mehrwert.“

Im Nachhinein waren etliche Einschätzungen und Urteile von Klinsmann fachlich nicht falsch, aber die Art und Weise verletzend. Der Abgang des 108-maligen Nationalspielers gilt als einer der unwürdigsten in der Liga-Geschichte. Der kurze Höhenrausch mit den Millionenausgaben bei Klinsmanns Intermezzo hängt Herthas aktueller Führung noch immer wie ein Klotz am Bein.