Kluge und Reinhardt siegen auch beim Weltcup in Indonesien Das Berliner Madison-Duo Roger Kluge und Theo Reinhardt fährt weiter in Topform. Nach ihren Erfolgen beim 110. Berliner Sechstagerennen und bei den Bahnradsp... dpa

ARCHIV - Die Sieger Roger Kluge (l) und Theo Reinhardt aus Deutschland fahren auf der Bahn. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Jakarta -Das Berliner Madison-Duo Roger Kluge und Theo Reinhardt fährt weiter in Topform. Nach ihren Erfolgen beim 110. Berliner Sechstagerennen und bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in Grenchen siegten die zweimaligen Weltmeister am Sonntag auch beim ersten Weltcup der Saison. Beim Nations Cup in Jakarta (Indonesien) zeigten Kluge/Reinhardt wieder eine dominante Vorstellung und setzten sich mit 97 Punkten vor den Niederlanden (83) und Neuseeland (59) durch.