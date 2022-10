Knäbel: Keine baldige Schröder-Rückkehr in die Bundesliga Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel glaubt nicht an eine baldige Rückkehr des zurückgetretenen Sportchefs Rouven Schröder in die Fußball-Bundesliga. Es „würd... dpa

ARCHIV - Glaubt eher an keine baldige Rückkehr von Rouven Schröder in die Bundesliga: Schalkes Vorstand Peter Knäbel. tur GmbH/dpa Tim Rehbein/Deutsche Presse-Agen

Berlin -Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel glaubt nicht an eine baldige Rückkehr des zurückgetretenen Sportchefs Rouven Schröder in die Fußball-Bundesliga. Es „würde mich wundern“, sollte Schröder „zeitnah wieder irgendwo einsteigen“ wollen, sagte Knäbel in einem Interview der „Bild am Sonntag“. „Ich hoffe, dass er es jetzt erst einmal schafft, etwas Ruhe zu finden.“