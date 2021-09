Berlin - Was für ein spannender Saisonbeginn: Ein verwandeltes Field Goal zwei Sekunden vor Schluss hat das erste Saisonspiel der NFL entschieden und Superstar Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers den Sieg beschert. Bis dahin war die Partie in der Nordamerikanischen Football-Liga völlig offen. Die drei Punkte durch Ryan Succop schraubten das Resultat für den Super-Bowl-Sieger der vergangenen Spielzeit gegen die Dallas Cowboys am Donnerstagabend (Ortszeit) auf 31:29 und verdarben Cowboys-Quarterback Dak Prescott das Comeback nach langer Verletzungspause. Der 28-Jährige kam zwar auf starke drei Touchdown-Pässe und einen Raumgewinn von 403 Yards, einen Pass fingen die Buccaneers ab. Brady aber war noch erfolgreicher und warf den Football viermal zu einem Touchdown. Die zwei Interceptions fielen am Ende nicht mehr ins Gewicht.

Zwei Touchdowns von Rob Gronkowski