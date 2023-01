Knicks gewinnen gegen Pacers - Siege für Celtics und Bucks Die New York Knicks haben das wichtige Duell mit den Indiana Pacers gewonnen und im Kampf um einen direkten Playoff-Platz in der nordamerikanischen Basketbal... dpa

Die New York Knicks um Center Isaiah Hartenstein (l) verloren gegen die Pacers. Mary Altaffer/AP/dpa

New York -Die New York Knicks haben das wichtige Duell mit den Indiana Pacers gewonnen und im Kampf um einen direkten Playoff-Platz in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA wichtige Punkte geholt. Das Team mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein setzte sich im Madison Square Garden mit 119:113 durch.